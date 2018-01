San Giuliano Terme, lavori alla rete idrica: programmata interruzione dell'acqua

Acque Spa comunica che, a causa dei lavori di collegamento di una nuova condotta sulla rete di distribuzione nel Comune di San Giuliano Terme, martedì 16 gennaio, dalle ore 9 alle 17, si verificherà un'interruzione idrica nelle vie Borrani e Aurelia, nel tratto compreso tra le vie Ada Negri e delle Palanche. Contestualmente potranno verificarsi cali di pressione a Madonna dell'Acqua.

Verrà predisposto un servizio di fornitura sostitutiva mediante autobotte posizionata in via Aurelia nell'area parcheggio del rifornimento idrocarburi. Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo.

In caso di condizioni meteorologiche avverse l'intervento sarà rinviato al giorno successivo, mercoledì 17 gennaio, con le stesse modalità orarie. Scusandosi per i possibili disagi, l'azienda informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.