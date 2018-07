Rete idrica, lavori a Casciana Terme-Lari: frazioni senz'acqua

Acque Spa comunica che, al fine di effettuare un intervento di manutenzione sulla rete di distribuzione nel Comune di Casciana Terme-Lari, giovedì 26 luglio dalle ore 9 alle 14 verrà sospesa l'erogazione idrica a Cevoli, San Ruffino, Ripoli, La Capannina di Cevoli e strade limitrofe.

Durante i lavori sarà reso disponibile un punto di fornitura sostitutivo mediante autobotte posizionata presso il centro commerciale situato in via del Commercio a La Capannina di Cevoli.

Il ripristino del servizio potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell'acqua destinati comunque a scomparire in breve tempo. Scusandosi per i possibili disagi, l'azienda informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.