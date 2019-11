Rete idrica, lavori a Bientina: 600 metri di condotta per migliorare il servizio

Comincerà nei prossimi giorni, non appena il maltempo concederà una tregua, un importante intervento di Acque Sp sull’acquedotto nel comune di Bientina. Si tratta dei lavori per la sostituzione di 600 metri della condotta idrica passante per via Valdinievole Sud a Santa Colomba, con l’obiettivo di migliorare il servizio per una parte consistente di utenze ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e soggetto quindi in passato a frequenti rotture. Per questo, mentre il gestore idrico svolgeva i pur necessari 'interventi tampone' per risanare i singoli guasti, al contempo, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, era già stata progettata e programmata la sostituzione dell’infrastruttura.

Nelle settimane scorse sono terminate tutte le pratiche necessarie all’inizio delle operazioni (assegnazione all’impresa esecutrice, richiesta dei permessi per la posa in opera della nuova condotta). Nel dettaglio, le attività riguardano la posa di una nuova condotta nel tratto a sud della rotatoria in località Quattro Strade: si riprende dalla fine di un tratto già sostituito in passato, e da lì si arriverà fino all’intersezione con via Lawley, per ulteriori 600 metri di tubazione che verranno così completamente ammodernati.

I lavori in via Valdinievole Sud comportano un investimento di 280mila euro. Salvo rallentamenti dovuti al perdurare di condizioni meteo sfavorevoli, dovrebbero terminare indicativamente entro aprile 2020, compresa la parte del rifacimento degli allacci idrici. In seguito, dopo i necessari tempi di assestamento della nuova tubazione nel terreno, sarà eseguita anche la riasfaltatura del tratto di strada interessato dai cantieri.

L’intervento, assicura l'azienda, garantirà in futuro la drastica riduzione del numero di guasti. La nuova condotta in ghisa sferoidale avrà un diametro maggiore di quella attuale: ciò consentirà un potenziamento del servizio idrico, adeguando ampiamente il sistema di distribuzione alla domanda di acqua potabile nella zona. I lavori a Santa Colomba si inseriscono nel quadro delle attività programmate in collaborazione con l’amministrazione comunale sul territorio di Bientina, allo scopo di ammodernare, tratto dopo tratto, l’acquedotto cittadino.