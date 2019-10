Lavori alla rete idrica a Vicopisano e Santa Maria a Monte

Acque spa realizzerà un intervento a Vicopisano, mentre ne ha appena concluso uno a Santa Maria a Monte. Il primo prevede una nuova conduttura di 850 metri, per 170mila euro di investimento, mentre nella seconda opera sono stati sostituiti 540 metri di condotta, per 70mila euro di lavori.

Vicopisano

E' cominciato nei giorni scorsi il cantiere in località Calcinaia - Panieretta, con l’obiettivo di migliorare il servizio per una parte consistente di utenze. Le attività rientrano in un progetto più ampio, suddiviso in due lotti. Verrà creata la nuova infrastruttura che garantirà l’ammodernamento della rete: sarà sostituita la condotta idrica esistente in via Panieretta, per una lunghezza di 350 metri, e sarà costruita una nuova condotta lunga 500 metri, così da collegare le tubazioni di via Panieretta e località Calcinaia. In seguito, con un secondo intervento da realizzare nel corso del 2020, verranno potenziati gli impianti, per portare così a compimento il miglioramento del servizio idrico per le utenze coinvolte.

Al fine di consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, nei tratti interessati dai lavori sono stati istituiti (e vi rimarranno fino al completamento delle operazioni) il divieto di sosta e il senso unico alternato. L’intervento, compreso il rifacimento degli allacci privati, dovrebbe terminare entro la fine di novembre, e sarà il primo passo verso il complessivo potenziamento del servizio idrico, per il quale, come detto, sarà necessario attendere la seconda parte del progetto, prevista per il prossimo anno.

Santa Maria a Monte

Con le attività di riasfaltatura della strada, che hanno seguito quelle per il collegamento della nuova infrastruttura alla rete idrica, nei giorni scorsi si sono chiusi ufficialmente i lavori di Acque per la sostituzione della condotta idrica in via del Gremignaio (località Cinque Case) nel Comune di Santa Maria a Monte. L’intervento aveva l’obiettivo di migliorare il servizio per un numero consistente di utenze e di eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e, per questo, soggetto in passato a un numero di rotture piuttosto frequente.

L’intervento ha comportato un investimento di circa 70mila euro e ha compreso anche il rifacimento degli allacci privati. La nuova condotta ha un diametro maggiore di quella dismessa. Ciò consentirà il potenziamento del servizio, adeguando ampiamente il sistema di distribuzione alla domanda di acqua potabile nella zona.