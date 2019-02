Lavori alla rete idrica: Volterra senz'acqua nella notte

Proseguono gli interventi di ASA nel comune di Volterra per potenziare la rete idrica. Questa volta i tecnici saranno impegnati dalle ore 22 di mercoledì 27 febbraio alle ore 4 circa di giovedì 28 febbraio per la sostituzione di un tratto di condotta. Nel corso dei lavori, effettuati di notte per creare minori disagi possibili ai clienti, sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua in tutto il centro abitato. Al ripristino del servizio potranno verificarsi fenomeni di torbidità che scompariranno gradualmente con il passare delle ore.