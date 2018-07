Quartiere San Martino: parte la riqualificazione

Parte lunedì 9 luglio l'intervento di riqualificazione del quartiere di San Martino, che interesserà i vicoli Borghese, Rosselmini, Scaramucci, San Bernardo e le vie Giordano Bruno, Sancasciani, Pietro Gori, la stessa via San Martino e via Ceci.

E' prevista la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione pubblica, della videosorveglianza (13 nuove telecamere grazie alle tracce già fatte durante la recente riasfaltatura), della nuova pavimentazione in lastrico per i vicoli e gli interventi sulla fognatura. Circa 900mila euro di investimento complessivo a carico dell'amministrazione comunale, che ha affidato i lavori all'associazione di imprese formata da Zambelli Srl e Engineering costruzioni gruppo Empoli luce.

Più nello specifico l'intervento prevede in vicolo Borghese, vicolo Rosselmini, vicolo Scaramucci e via San Bernardo la ripavimentazione e gli interventi sulla fognatura; la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione pubblica con corpi illuminanti artistici (lanterne) con lampadine a led e l'installazione della videosorveglianza sui precedenti vicoli e su via Giordano Bruno, via Sancasciani, via Pietro Gori, via San Martino e via Ceci.

Il piano ha stabilito l'avvio dei lavori da vicolo Scaramucci, con le opere di smuratura, e a seguire i lavori ai sottoservizi e alla fognatura. Il tempo stimato per l'intero intervento è di circa 9 mesi, con la consegna dei lavori nel mese di aprile 2019.

Modifiche al traffico

Per consentire lo svolgimento dei lavori verranno applicate le seguenti modifiche al traffico: in piazza Clari dal 9 luglio al 30 aprile 2019 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta; in via Mossotti dal 9 luglio al 30 aprile 2019 sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta; in via San Martino, da via Flaminio dal Borgo a via Mossotti, dal 9 luglio al 30 aprile 2019, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta; in Vicolo Scaramucci, da via San Martino a via San Bernardo, dal 9 luglio al 31 agosto, sarà chiusa a al traffico veicolare e istituito il divieto di sosta con rimozione coatta; in via Sancasciani dal 30 luglio al 28 settembre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e restringimento di carreggiata con lavori in stato di avanzamento.