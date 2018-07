Volterra: 450mila euro per la ristrutturazione delle case popolari di via Rossetti

Via libera dalla Regione Toscana per ristrutturazioni ed interventi su case popolari nel pisano per un totale di oltre due milioni di euro, gioisce Volterra: "Ci siamo aggiudicati il 20% della cifra, 450mila euro - ha detto l'assessore alle politiche sociali Francesca Tanzini - potranno finalmente essere ristrutturate le facciate dei tre blocchi di case popolari di via Rossetti".

"Dopo tanto tempo - ha poi proseguito - queste enormi strutture in cui abitano 18 famiglie, potranno tornare ad avere un aspetto dignitoso. Ringrazio la Regione Toscana per l'interesse dimostrato verso la nostra città, ora non resta che veder partire i lavori. I ponteggi infatti sono stati subito montati, superati gli iter burocratici, adesso finalmente i lavori possono iniziare".

Un intervento che apre la strada anche per la risoluzione di altre situazioni presenti sul territorio: "Stiamo lavorando anche per sbloccare la questione mai risolta del Bianchi - ha aggiunto il sindaco Marco Buselli - che darebbe una risposta davvero importante per l'edilizia sociale".