Mareggiata a Marina con la ghiaia sul lungomare: "Presto le opere necessarie"

A seguito della mareggiata verificatasi nei giorni scorsi a Marina di Pisa, si è tenuto ieri 18 gennaio un incontro operativo tra i tecnici della Provincia di Pisa e della Regione Toscana per fare il punto della situazione. In una nota la provincia spiega che "a giorni è prevista la determinazione di affidamento per la realizzazione della paratia per lo scivolo a mare che non poteva essere attuata prima della ufficializzazione del collaudo delle opere formalizzato alla fine di dicembre 2017".

"La fuoriuscita di ghiaia - prosegue la Provincia - si è verificata nei primi 40 metri a sud di Piazza delle Baleari nel tratto di opere per le quali è previsto il completamento reso necessario da fenomeni che si sono verificati durante la realizzazione delle opere stesse (danni di forza maggiore); tale completamento è già finanziato nel bilancio regionale 2018 e verrà realizzato dalla Regione Toscana. La Regione ha disposto la ridistribuzione della ghiaia all'interno di ciascuna delle differenti celle, da sud verso nord, in modo da creare una consistenza omogenea su ognuna delle stesse così da migliorarne l'efficienza per eventuali nuove mareggiate".