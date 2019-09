Buti: alla prima campanella con due scuole rinnovate

Una bella sorpresa per gli alunni delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Buti e Cascine nel vedere le loro scuole messe a nuovo. A tempo di record nei mesi di luglio e agosto i due edifici sono stati ristrutturati, con interventi di miglioramento strutturale e di efficientamento energetico, e ieri mattina inaugurati, pronti per il nuovo anno scolastico.

"Questi interventi erano una priorità, le scuole devono essere sempre al meglio per garantire confort e accoglienza per i nostri ragazzi, ma la scuola non è solo un edificio, l’istruzione e la formazione sono colonne portanti della nostra società su cui è necessario investire continuamente per costruire un futuro migliore per il nostro paese” ha affermato il sindaco Alessio Lari al taglio del nastro.

"E’ stato come fare un lavoro in casa - dice il vicesindaco Maurizio Matteoli - la soddisfazione è di tutti, nostra, dei professori e credo anche delle famiglie, auguro ai bambini di trovare un ambiente in cui possano studiare bene".

Con un investimento di circa 600.000 euro, il Comune ha finanziato, anche con l’intervento di contributi statali, i lavori necessari per la realizzazione delle opere di ristrutturazione, la sostituzione degli infissi, dei corpi illuminanti, la sistemazione degli esterni, tra cui il prato ed uno spazio didattico esterno per la scuola di Buti.

Insieme alla dirigente Sandra Fornai è intervenuto il provveditore Giacomo Tizzanini per fare i complimenti all’amministrazione comunale per l’impegno e lo sforzo che ha messo nel completamento di questa opera che sta a cuore a tutti e che rappresenta il grande senso di comunità dei cittadini butesi.

L’amministrazione ha espresso i ringraziamenti all’Arch. Meini, alle maestranze comunali, alle aziende fornitrici, ai tecnici per il grande lavoro di squadra che ha permesso di essere perfettamente operativi per il suono della prima campanella.