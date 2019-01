Scuola Jacopo da Volterra e Pala San Felice: in via di conclusione i lavori

Sono in dirittura di arrivo i lavori di efficientamento energetico nella scuola Jacopo da Volterra e nel Pala San Felice. Interventi del valore di circa 200mila euro. Ad annunciarlo è il primo cittadino della città dell'alabastro, Marco Buselli. "Quando abbiamo preso in carico la scuola - spiega il sindaco - non era neanche accatastata, oltre ad avere diverse problematiche, anche di carattere urbanistico. Abbiamo fatto diversi lavori importanti in questi anni, andandovi anche a realizzare il Centro operativo comunale di Protezione Civile, i cui lavori sono quasi completati".

L'intervento di efficientamento prevede: installazione di nuove caldaie a gas metano a condensazione (tre generatori in cascata) della potenza pari a 276 kW ciascuna (Qn tot = 828 kW) in sostituzione di quelle attuali della potenza bruciata complessiva di 944 kW; installazione nuovi gruppi di circolazione con pompe a inverter; installazione gruppo di regolazione con sonda climatica; installazione sistema di telecontrollo e supervisione. L'intervento prevede anche il completamento della installazione delle valvole e detentori nei termosifoni, e l’installazione delle teste termostatiche mancanti.

Interventi per 35mila euro anche allo stadio comunale 'Romano Signorini', per la completa messa in sicurezza della torre-faro. "Sicurezza ed efficientamento energetico - afferma l'assessore alle Opere Pubbliche Massimo Fidi - sono questioni prioritarie. A giorni riprenderanno anche i lavori di ricostruzione dello sperone in Piazza Martiri della Libertà, mentre stanno andando avanti bene quelli sulla Sr 68. Sono inoltre in corso di esecuzione quelli in Piazzetta dei Fornelli e altri piccoli e grandi interventi".