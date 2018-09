I lavori della Provincia nelle scuole di Pisa e Cascina

La Provincia di Pisa è intervenuta con vari lavori durante l'estate (con alcune operazioni ancora in corso) per sistemare alcune criticità nelle scuole della città della Torre e Cascina, al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti. Ecco nel dettaglio tutte le implementazioni effettuate.

Lavori nelle scuole di Pisa

Complesso di via Benedetto Croce

Liceo Dini : Realizzazione di impianti di condizionamento, illuminazione, controsoffitti e tinteggiatura della presidenza e di 2 segreterie. Installazione nuova porta di emergenza al piano Terra. Manutenzione straordinaria di 4 blocchi di bagni. Revisione degli infissi.

Pacinotti : Tinteggiatura presidenza. Ripresa intonaci, tinteggiatura aule e corridoio al piano Terra. Sostituite le valvole termostatiche all'impianto di regolazione della temperatura dell'aria e dell'ambiente.

Galilei : Ripristino impianto di condizionamento in biblioteca, laboratori di Scienze e Informatica. Sostituite le valvole termostatiche all'impianto di regolazione della temperatura dell'aria e dell'ambiente.

Palestre via Bovio : Rifacimento sotto centrale dell'impianto termico. Revisione, pulizia filtri e batterie di scambio aerotermi.

Liceo Russoli : Tinteggiatura corridoio al piano terra dell'Edificio A (con personale interno). Installazione scaffalature in due laboratori dell'Edificio A (con personale interno). Manutenzione della porzione di copertura dell'edificio C.

Istituto Carducci : Realizzazione di laboratori musicali 'Aula aumentata' e spazi accessori, compresi servizi igienici, intervento con fondi provinciali per 110mila euro per i lavori e con 150mila euro di attrezzature, finanziati con fondi PON. Nuova sala riunioni e sala professori nell'atrio del piano terra. Riparati gli infissi.

Istituto Gambacorti : Condizionamento e adeguamenti di stanza e bagno per studenti diversamente abili. Lavori vari per allestimento nuove aule.

Complesso Marchesi

Liceo Buonarroti : Ripristinati cartongesso e pavimenti. Revisionati i bagni e gli infissi.

Santoni : Revisionati gli infissi, riparate le pareti in cartongesso. Rifatta la pavimentazione nell'atrio ingresso al III piano. Realizzato l'impianto idrico sanitario per due laboratori benessere. Revisionati i bagni. Sostituiti i neon esausti (con personale interno). Riparato il condizionamento in presidenza. Eseguita manutenzione straordinaria del sistema idrico antincendio.

Piscina : Manutenzione straordinaria locale per la produzione di acqua calda sanitaria, sostituite le apparecchiature di controllo e regolazione. Manutenzione straordinaria locale dei filtri, sostituite le apparecchiature di controllo e regolazione. Locali tecnici e collettori: riparate le perdite ai collettori dell'impianto di riscaldamento. Manutenzione autoclave e igienizzazione serbatoi.

Matteotti : Nella cucina del vecchio edificio sistemati gli intonaci e i rivestimenti, realizzato l'impianto di rivelazione e di sicurezza gas, più tinteggiatura. Rifatta la pavimentazione nell'Aula 3 al piano. Revisionati i bagni.

IIS L. da Vinci- Fascetti

Ristrutturazione palazzina ex aeronautici per recuperare 10 aule da mettere a disposizione del Liceo Carducci (intervento per 600mila euro da risorse provinciali).

L. da Vinci : Riparazione/controllo delle finestre dell'edificio principale. Ripristinata la pavimentazione nel corridoio al primo piano ala est. Completato il restauro e manutenzione della facciata centrale dell'edificio principale. Impermeabilizzazata la copertura della Palestra Nord. Ripristinata la pavimentazione nel corridoio al piano terra.

Lavori nelle scuole di Cascina