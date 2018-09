I lavori della Provincia nelle scuole della Valdera (Pontedera)

La Provincia di Pisa è intervenuta con vari lavori durante l'estate (con alcune operazioni ancora in corso) per sistemare alcune criticità nelle scuole di Pontedera, al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti. Ecco nel dettaglio tutte le implementazioni effettuate.

- Allestimento delle nuove Officine a servizio dell'IPSIA Pacinotti e ITI Marconi

- Ristrutturazione completa bagno disabili edificio Nord Fermi di Pontedera

Interventi su impianti termo-idrici ed elettrici:

- Riconversione centrale termica da gasolio a gas con realizzazione di nuova centrale termica unica a servizio di tutti e tre gli edifici ITCG Fermi di Pontedera al posto delle tre centrali separate esistenti (400mila euro, oneri provinciali)

- Realizzazione nuovo allacciamento Enel Liceo XXV Aprile di Pontedera

- Riparazione serbatoio di accumulo autoclave ITI Marconi Pontedera

- Verifica e riparazione fan coil varie aule e laboratori ITI Marconi Pontedera

- Sostituzione termostati fan coil zona laboratori/uffici IPSIA Pacinotti Pontedera

Interventi su impianti di condizionamento:

- Manutenzione gruppo frigo a servizio degli uffici ITCG Fermi Pontedera

- Riparazione condizionatore segreteria ITI Marconi Pontedera

- Riparazione fan coil uffici e montante alimentazione UTA aula magna ITCG Fermi Pontedera

Interventi su impianti antincendio:

- Riparazione guasto pompe gruppo antincendio IPSIA Pacinotti Pontedera

- Ripristino funzionamento impianto idrico antincendio Liceo Classico Pontedera

- Ripristino funzionamento motopompa gruppo antincendio IPSIA Pacinotti Pontedera

Revisione infissi:

- Manutenzione straordinaria e verifica infissi di tutto il Liceo Montale sede centrale di via Salcioli (intervento in corso)

Opere esterne:

- Realizzazione di nuovo camminamento per l'accesso alle nuove officine IPSIA Pacinotti Pontedera

- Rifacimento struttura e corrimano rampe di accesso al Fermi di Pontedera

- Realizzazione cancelli e sostituzione di pozzetti e chiusini piazzali del villaggio scolastico Pontedera

Interventi di pulizia straordinaria:

- Verifica e pulizia di tutti i canali di gronda Liceo Montale succursale di via Puccini e Liceo Classico via Firenze Pontedera (intervento in corso)

- Manutenzione gronde di copertura, discendenti, giunti e scossaline di tutto l’IPSIA Pacinotti Pontedera