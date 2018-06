San Giuliano Terme: lavori in corso nelle scuole del territorio

Al via gli annunciati lavori di manutenzione e riqualificazione nelle scuole di San Giuliano Terme. Dopo i post pubblicati sulla sua pagina Facebook dal sindaco Sergio Di Maio in cui si annunciava l’inizio dei lavori per il risanamento delle gronde della scuola materna di San Martino ad Ulmiano e di quelli per l’adeguamento del sistema antincendio della scuola primaria di Arena Metato, è l’assessore Maria Elena Bianchi Bandinelli Paparoni a fare il punto sulla situazione.- spiega - permetteranno di risanare le parti di gronda che presentano fenomeni di cedimento strutturale. L’intervento, affidato alla società in-house GeSTe, terminerà ovviamente prima dell’inizio del prossimo anno scolastico. Come annunciato, sono inoltre iniziati i lavori di adeguamento antincendioL’intervento presso quest’ultima scuola ha richiesto il preventivo abbattimento di alcuni alberi nel resede scolastico, al fine di consentire la successiva posa delle condotte interrate”.Sul fronte della sicurezza, il Comune è al lavoro anche per l’adeguamento allaper i quali è diventata obbligatoria la certificazione CPI: “Come già spiegato - prosegue l’assessore - si tratta di opere che garantiranno i requisiti richiesti dalle normative sulla sicurezza antincendio. I progetti sono stati affidati ad un tecnico esterno, mentre gli uffici comunali hanno lavorato per chiedere alla Cassa depositi e prestiti la devoluzione dei residui di mutui. A giorni saranno affidati i lavori presso il nido di Orzignano, mentre per le strutture di Ghezzano e Molina di Quosa, per un aumento della spesa preventivata, siamo in attesa di finanziare i costi eccedenti”.A luglio e agosto previsti anche i lavori per le infiltrazioni n"Le infiltrazioni - spiega l'assessore - sono dovute a problemi riconducibili al manto di copertura. Toscana Energia Green smonterà i pannelli fotovoltaici e procederà con la manutenzione delle falde di copertura, ripristinando successivamente gli impianti. La società garantisce la restituzione delle due scuole entro il mese di agosto in modo da permettere le operazioni di pulizia e riordino delle aule prima dell'inizio del prossimo anno scolastico".Sempre nel periodo estivo saranno eseguiti i lavoriper l'eliminazione delle infiltrazioni dalla copertura, affidati ad una ditta esterna. È invece in fase di programmazione l'analogo interventoIl 25 giugno sono iniziati invece i lavori della quarta ed ultima fase per il ripristino degli intonaci“Saranno ricostruiti gli intonaci del loggiato d’ingresso e di quello posteriore, oltre di alcuni tratti del vano scale. Nell’aula magna, nei laboratori, negli spogliatoi della palestra, nei corridoi e negli altri spazi dove è già stata posizionata la rete anti-distacco, verranno invece posati controsoffitti in cartongesso. La conclusione dei lavori è prevista entro agosto, in modo da permette le necessarie operazioni di pulizia prima dell’inizio delle lezioni”.“L’impegno per la manutenzione e la riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico - conclude il sindaco Sergio Di Maio - è un tratto caratterizzante di questa legislatura. Le caratteristiche dei luoghi e degli ambienti che ospitano le attività scolastiche hanno un ruolo fondamentale nelle dinamiche di apprendimento e insegnamento: l’obiettivo è quindi quello di garantire ai nostri ragazzi adeguati standard di funzionalità e sicurezza. Non a caso è in corso una ricognizione congiunta tra i tecnici del Comune e il personale scolastico per la valutazione degli interventi di manutenzione ordinaria da realizzare prima del nuovo anno scolastico".