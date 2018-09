I lavori della Provincia nelle scuole in Valdarno (San Miniato)

La Provincia di Pisa è intervenuta con vari lavori durante l'estate (con alcune operazioni ancora in corso) per sistemare alcune criticità nelle scuole in Valdarno, in particolare San Miniato, al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti. Ecco nel dettaglio tutte le implementazioni effettuate.

- Allestimento nuovi spazi didattici mediante separazione di aule esistenti presso Cattaneo e Liceo Marconi San Miniato con parete in cartongesso e frazionamento impianto elettrico (intervento in corso);

- Messa a norma e telecontrollo della centrale termica e alcuni componenti della sottocentrale Liceo Marconi San Miniato

- Riparazione/sostituzione pompa di sentina seminterrato Liceo Marconi San Miniato

- Riattivazione impianto di condizionamento Liceo Marconi San Miniato

- Installazione impianto allarme antintrusione al Liceo Marconi in loc. La Scala, riattivazione con integrazione sensori dell'impianto allarme antintrusione dell'ex Liceo Marconi di San Donato, riattivazione dell'allarme antintrusione dell'ex Liceo Marconi di via Catena e primo lotto di interventi necessari al ripristino dell'impianto allarme antrintusione dell'IT Cattaneo, edifici questi tutti ubicati nel comune di San Miniato.

- Revisione porte uscite di emergenza scala antincendio Liceo Marconi San Miniato (intervento in corso)

- Pulizia, disinfezione e sanificazione da guano di piccione dai davanzali delle finestre e altri elementi architettonici del prospetto principale ITC Cattaneo San Miniato (intervento in corso).

- Interventi di ristrutturazione della succursale del Cattaneo di via Roma per ottenere 10 nuove aule (intervento per 700mila euro finanziati con i mutui BEI)