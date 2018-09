I lavori nelle scuole della Valdicecina (Pomarance-Volterra)

La Provincia di Pisa è intervenuta con vari lavori durante l'estate (con alcune operazioni ancora in corso) per sistemare alcune criticità nelle scuole in Valdicecina, in particolare Pomarance e Volterra, al fine di migliorare la qualità della vita degli studenti. Ecco nel dettaglio tutte le implementazioni effettuate.

Tutte le scuole: lavori vari di minuta manutenzione e riparazioni (tinteggiature, revisione gruppi bagni/wc, ripristino pavimentazioni, pulizie aree esterne, interventi vari impianti idrico-antincendio, interventi vari su rete distribuzione impianti riscaldamento).

- Liceo Artistico (ex ISA): spostamento contatore acqua da pozzetto terreno interno a muro recinzione, intervento straordinario per abbattimento varie piante di altofusto;

- Liceo Artistico (ex ISA) - Lab. Alabastro: pulizia straordinaria ed installazione dissuasori antivolatile.

- Liceo 'G. Carducci': installazione pellicole di sicurezza vetri infissi, ripresa intonaci/tinteggiature gruppi bagni/wc, sistemazione di alcuni infissi interni/esterni (come da prescrizioni USL); installazione di circa 95 mq di sistema di contenimento per sfondellamento solaio ed opere accessorie per smontaggio/rimontaggio impianti esistenti; intervento straordinario per abbattimento varie piante di alto fusto.

- ITCG 'F. Niccolini': indagini sulle strutture; installazione di struttura provvisoria a tubi/giunti e tavoloni a protezione di una porzione di corridoio lesionata del piano sottostrada (zona corso alberghiero); intervento straordinario per rimozione pianta di alto fusto abbattuta dal vento.

Avvio dei lavori di consolidamento al Niccolini, intervento da 550mila euro (di cui 350mila dalla Provincia e 200mila da fondi MIUR).