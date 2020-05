Vecchiano, lavori lungo il Serchio per la sostituzione di una tubazione

Sono iniziati nei giorni scorsi delle lavorazioni sul fiume Serchio a Vecchiano a cura di Snam Rete Gas. “L'intervento riguarda la sostituzione di una tubatura collocata sotto il letto del fiume, che deve essere sostituita per adeguarla alle nuove normative e alle capacità di maggior efficienza del metanodotto” spiega il sindaco Massimiliano Angori. I lavori sono effettuati in massima sicurezza, secondo le norme vigenti; la conclusione dell’intervento è prevista per il prossimo 31 luglio.

