Lavori per la sicurezza stradale: modifiche al traffico a San Frediano

L’assessore alla viabilità del Comune di Cascina, Luciano Del Seppia, comunica che in data 15 luglio saranno apportate delle modifiche alla viabilità di via Barca di Noce, via del Porto Santa Lucia e via Barbaiano, nella frazione di San Frediano, per l’installazione di guard rail a protezione degli utenti.

L’ordinanza prevede l’istituzione del senso unico di marcia su:

- via Barca di Noce con andamento sud nord dall’intersezione con via di Mezzo Nord sino all’intersezione con via del Porto Santa Lucia;

- via del Porto Santa Lucia con andamento nord sud dall’intersezione con via Barca di Noce sino all’intersezione con via di Mezzo Nord;

- via Barbaiano con andamento est ovest dall’intersezione con via Barca di Noce sino all’intersezione con via delle Statuine;

- via delle Statuine andamento nord sud dall’intersezione con via Barbaiano sino all’intersezione con via di Mezzo Nord.

Poi: istituzione di divieto di sosta su ambo i lati dell’intero tracciato di via Barca di Noce; istituzione del limite di velocità a 30 km/h su via del Porto Santa Lucia, via Barbaiano tratto compreso tra via Barca di Noce e via delle Statuine.

"Preso atto della pericolosità del tratto di via Del Porto Santa Lucia, adiacente il campo sportivo di San Frediano - spiega l'assessore - avevo demandato agli uffici comunali il progetto per la messa in sicurezza della suddetta via, tramite realizzazione di una barriera laterale, a seguito del rilascio di pareri ed autorizzazioni da parte degli uffici competenti del Genio Civile, ad integrazione dell’ordinanza che ne evidenziava la pericolosità, mettendo così in sicurezza l’intero tratto. La messa in sicurezza è stata realizzata attraverso l’installazione di idonea protezione laterale, con l’installazione di guard rail in acciaio corten".

Sul territorio comunale sono stati effettuati altri interventi, come la realizzazione di stalli invalidi generici e personalizzati, a seguito dell’approvazione in Consiglio Comunale del Regolamento per la realizzazione di stalli di sosta al servizio di persone diversamente abili. Inoltre, ai fini della sicurezza dei pedoni, sono stati realizzati per la prima volta sul territorio di Cascina 6 attraversamenti pedonali luminosi. "Continuano poi - ha concluso Del Seppia - tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, relativi al ripasso della segnaletica stradale deteriorata, soprattutto sulle intersezioni. Colgo l’occasione per ringraziare gli uffici del Comune di Cascina per il lavoro svolto e per la programmazione dei successivi interventi sul territorio comunale atti a garantire la sicurezza dei cittadini".