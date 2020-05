Viabilità: partiti i lavori per il rafforzamento della Sp25 a Vicopisano

Sono partiti lunedì 25 maggio i lavori a cura della Provincia di Pisa sulla SP 25 nel Comune di Vicopisano. "Il cantiere - spiega il presidente della provincia Massimiliano Angori - si snoda 100 metri dopo l'intersezione con la Sp2 fino al centro abitato di Vicopisano, e consiste in interventi di incremento delle capacità portante della sovrastruttura stradale. I lavori proseguiranno per circa 3 settimane e si viaggerà con senso unico alternato regolato con impianto semaforico; alcuni disagi alla circolazione a fronte di un importante intervento a tutela della sicurezza degli utenti della strada. Sempre sulla Sp25, nel tratto che va verso Bientina dal prossimo 3 giugno saranno realizzati anche dei lavori di bitumatura".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Un altro intervento rilevante della Provincia, che ringraziamo, sul nostro territorio, proprio in alcuni tratti stradali per cui avevamo chiesto risposte che stiamo ottenendo - commenta il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci - ci scusiamo per i fisiologici disagi, conseguenti ai lavori, consapevoli che, al termine degli stessi, avremo anche in questo caso, come per la Sp2, un miglioramento anche e soprattutto in termini di sicurezza".