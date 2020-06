Vecchiano: lavori sulla strada da Avane a Filettole

In arrivo un nuovo intervento da parte della Provincia di Pisa sulla SP30 ad Avane in località Panconi, lavorazioni che si estenderanno fino all'ingresso del centro abitato di Filettole, e che vengono effettuate a tutela di una sempre maggiore sicurezza della viabilità.

"Partiranno lunedì 29 giugno i lavori di rifacimento del manto di usura stradale: gli interventi prevedono anche delle modifiche alla viabilità, e cioè la disposizione del senso unico alternato dalle 8 alle 18 - afferma il sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori, anche nella veste di presidente della Provincia - si tratta di lavorazioni importanti che prevedono una prima fase di fresatura dell'asfalto esistente e ormai usurato, alla quale seguirà l'effettiva sostituzione con nuovo materiale per il manto stradale, che garantirà anche una sempre maggiore aderenza per i veicoli in circolazione. La spesa per realizzare le lavorazioni che, lo ricordo, riguarderanno la Sp30 compresa nel tratto da Avane località Panconi fino al centro abitato di Filettole, si attesta intorno ai 70mila euro, soldi che vengono investiti per una maggiore sicurezza di cittadini e utenti della strada".

Il senso unico alternato sarà in vigore dalle 8 alle 18 a partire da lunedì 29 giugno, giorno di avvio del cantiere, fino a fine lavorazioni, che dovrebbero durare per una settimana, condizioni meteo permettendo. Le modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate attraverso apposita segnaletica stradale.