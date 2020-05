Cascina: lunedì via ai lavori sulla strada provinciale dell'Arnaccio

Al via da lunedì 18 maggio i lavori di manutenzione straordinaria a cura della Provincia di Pisa sulla SP24 'Arnaccio-Calci', nel Comune di Cascina, finalizzati ad eseguire interventi di rinforzo della sovrastruttura stradale. Le lavorazioni prevedono la chiusura al traffico veicolare della SP24, dall’intersezione con la Strada Regionale 206 alla rotatoria dell’uscita FiPiLi lato sud, dalle 7 alle 17, dal lunedì al venerdì, sabato e festivi esclusi, fino al prossimo 12 giugno.

"I lavori - afferma il Presidente Massimiliano Angori - sono da effettuarsi quanto prima a causa delle oggettive condizioni di dissesto diffuso. L'intervento risulta difficilmente realizzabile con buon esito se effettuato in modo parziale, e cioè una corsia per volta. Ecco perché il nostro ufficio tecnico ha scelto l’opzione della chiusura totale proposta dalla ditta appaltatrice: in questo modo l’impresa garantisce una riduzione del 50% dei tempi previsti in fase di progettazione, eseguendo, complessivamente, l’intervento in 4 settimane, invece che nelle 8 inizialmente previste. L’impresa garantisce inoltre la riapertura ad ogni fine settimana in modo completo. I cantieri saranno suddivisi in lotti distinti di circa 700 metri, per permettere l’accesso alle attività e residenti rispettivamente dal lato sud Arnaccio o dal lato Nord rotatoria di svincolo con la SGC FiPiLi".

La viabilità alternativa, durante le fasi di chiusura, sarà garantita dalla SGC FiPiLi per la parte nord, la SRT 206 per la parte sud, la ss 67 bis per la parte est e la viabilità per il ponte alle Bocchette uscita Pisa Nord-est per la parte ovest.

Afferma l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cascina, Roberto Sbragia. "Far partire questi lavori adesso, benchè necessitino dell’interdizione del traffico veicolare, significa impattare in maniera minore sulla quotidianità della nostra comunità e dei nostri cittadini, dal momento che è ancora in corso una graduale ripartenza delle attività nel periodo post lockdown".

"A seguire le lavorazioni sulla SP24 - spiega il consigliere provinciale con delega alla viabilità, Sergio Di Maio - partiranno gli interventi programmati ai tre ponti ubicati lungo la SRT 206 (al km 37+320; al km 38+550 e al km 38+180). Tali lavori prevedono la sostituzione completa dell’attuale impalcato in cemento armato, con una struttura più snella in acciaio. Daremo più avanti puntuale informazione anche della partenza delle lavorazioni alle singole infrastrutture e delle relative modifiche alla viabilità".