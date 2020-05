Viabilità: proseguono i lavori sulla SP2 Vicarese

Proseguono gli interventi di manutenzione sulla SP2 Vicarese a cura della Provincia di Pisa. Da martedì 5 maggio le lavorazioni sono

giunte sul territorio del Comune di Vicopisano.

"Ricordo - afferma il presidente della presidente della Provincia - che i lavori sono finalizzati al rifacimento profondo dello strato di asfalto. Si tratta di lavori importanti, per un importo complessivo pari a un milione e 160mila euro. Le lavorazioni raggiungeranno il centro abitato del Comune di Vicopisano nella giornata di giovedì per arrivare poi nel centro di Caprona nel corso del fine settimana. Dalla settimana prossima, la prosecuzione dei lavori si dirigerà verso Calci e, dopo due o tre giorni, tornerà nel Comune di San Giuliano Terme, e infine a Vecchiano, ad Avane in località Panconi con un intervento analogo sulla Sp30. I lavori si svolgono con delle modifiche alla viabilità, disciplinate da apposita ordinanza della Provincia di Pisa: per tutto il periodo, infatti, è disposto il senso unico alternato dalle 7,30 alle 18,30 regolato da impianto semaforico sulle strade interessate dagli interventi".

"La Provincia di Pisa è inoltre al lavoro sul territorio del Comune di Vicopisano anche attraverso altri interventi. Lungo la Sp 25 Vicopisano Santa Maria a Monte - aggiunge Angori - una pianta ubicata lungo viale Veneto, a seguito di valutazione fitostatica, è stata dichiarata in classe D (estrema, ndr) per propensione al cedimento, e quindi altamente pericolosa per gli utenti della strada: l’intervento di abbattimento è in corso, e proseguirà nei prossimi giorni, condizioni meteo permettendo. Terminati gli interventi di abbattimento, riprenderanno quelli di potatura lungo la Sp 2 Vicarese, nel tratto tra Vicopisano e Calcinaia, che sarà pertanto nuovamente chiuso al traffico dalle ore 14 alle 18 del giorno 6 e nei giorni 7 e 8 Maggio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La provincia è a lavoro anche su altre zone del territorio provinciale: "Dal giorno 6 maggio è previsto l'inizio del lavori di bitumatura sulla Sp 3 Bientina Altopascio; proseguono, infine, secondo i programmi i lavori di asfaltatura sulla Sp 11 Colline per Legoli e sulla Sp 47 di Micciano". Infine Angori chiede al Governo "risorse necessarie e fondamentali, che ci consentano di intervenire per rispondere alle esigenze dei cittadini" in materia di ediliza scolastica.