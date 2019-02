Calcinaia: oltre 600mila euro per asfaltature e viabilità

620mila euro per una serie di lavori pubblici nel comune di Calcinaia. Il dettaglio degli interventi è stato presentato questa mattina, 9 febbraio, con una conferenza stampa che si è svolta in municipio. A presentare tutte le opere sono stati il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Gonnelli, accompagnato dal sindaco, Lucia Ciampi, dall’assessore al Bilancio e Urbanistica, Cristiano Alderigi, da quello alla Viabilità, Giuseppe Mannucci e da quello alla Cultura, Maria Ceccarelli. Con loro anche i tecnici comunali.

"Circa 520mila euro - ha spiegato il vicesindaco, Roberto Gonnelli - serviranno per il piano di asfaltature, mentre 100mila euro saranno impiegati per realizzare la rotatoria di Calcinaia. Le strade di Calcinaia interessate dai lavori saranno: via San Martino, via Magenta, via XX Settembre, via Garibaldi, via Sacco e Vanzetti, via dei Martiri e via Saffi, oltre ovviamente a via delle Mura e via della Compagnia. A Fornacette invece si lavorerà su via Piave, sulla strada della zona I Gaddi (dove sarà realizzato anche un parcheggio), in via Masoni, via Verdi, via Fantozzi, via Anna Frank, via del Battaglione, via Palermo, via Taranto, via Napoli, via Pozzale, via Berlinguer, via Casarosa e via Curiel. Sono state stanziate anche risorse per sistemare l’illuminazione pubblica in via Vittime delle Foibe".

Si comincerà lunedì 11 febbraio con i cantieri che riguarderanno la riqualificazione di Piazza Ian Palach a Fornacette e la realizzazione (definitiva) della rotatoria all’incrocio tra viale Matteotti e via Giovanni XXIII a Calcinaia. E, a seguire, tra una decina di giorni via alle asfaltature di un numero consistente di strade del capoluogo e della frazione. Successivamente l’intervento che impreziosirà ancor di più il centro storico di Calcinaia con 'la messa a pietra' di vicoli come via delle Mura e via della Compagnia. In queste piccole strade si riscoprirà l’antica pietra nascosta dal cemento e si creerà così uno speciale corridoio nel cuore del paese che unisce con un camminamento in pietra il museo della Fornace e piazza Carlo Alberto.

"Un piano di interventi davvero importante - ha sottolineato il sindaco Lucia Ciampi - cominciato già negli scorsi mesi con l’asfaltatura di via Giovanni XXIII (a seguito del termine dei lavori alla rete fognaria) e con la sistemazione, che ancora deve essere completata, di via delle Case Bianche. Lavori che vanno a sistemare alcune importanti strade del nostro Comune e completano gli impegni presi da questa Giunta".

"Ad abbellire la rotatoria di Calcinaia - aggiunge infine l'assessore Ceccarelli - sarà un’opera in cotto compensato, quindi resistente agli agenti atmosferici, del nostro artista Paolo Grigò. Una stupenda installazione che celebrerà la storia del nostro comune che da sempre vive in simbiosi con l’Arno".

Ad aggiudicarsi i lavori sono state due ditte locali, la Gennaro Costruzioni per la rotatoria di Calcinaia e la ditta Slesa per i lavori di asfaltatura. Da evidenziare infine come i lavori alla rotatoria, pur causando alcuni piccoli inevitabili disagi, non interromperanno mai la circolazione delle vetture, in modo da non impattare eccessivamente sulla viabilità cittadina.