Viabilità a Pisa: lavori sulle strade, previste modifiche al traffico

Sono previste alcune modifiche al traffico veicolare su alcune strade comunali di Pisa, a partire da lunedì 25 febbraio.

Via Garofani - A causa di un intervento di riparazione della condotta idrica da parte di Acque spa, dalle ore 8 di lunedì 25 febbraio fino al termine dei lavori, comunque non oltre venerdì 8 marzo, all'intersezione tra via Garofani e via Toselli sarà effettuato il restringimento di carreggiata.

In via Garofani, da via Titta Ruffo a via Toselli sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta nello spazio ciclomotori e motocicli; in via Toselli, da via Garofani a via dell'Occhio, sarà istituito il senso unico alternato a vista e restringimento di carreggiata. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione coatta dal civico 1 a via Garofani lato Sud e il divieto di sosta con rimozione coatta da via Garofani al civico 5 ambo i lati con spostamento stallo invalidi.

San Piero a Grado - Al fine di consentire lavori di ripristino del fondo stradale a seguito dei recenti lavori di scavo per nuova fognatura effettuati da Acque Spa, fino al giorno 8 marzo, sono adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta con lavori in stato di avanzamento:

- via Castagnolo, intero tratto dalla scuola a via Livornese con lavori in stato di avanzamento, chiusura al traffico veicolare eccetto residenti e divieto di sosta con rimozione coatta;

- via Scauro, con lavori in stato di avanzamento, chiusura al traffico veicolare eccetto residenti e divieto di sosta con rimozione coatta;

- via Repetti, con lavori in stato di avanzamento, chiusura al traffico veicolare eccetto residenti e divieto di sosta con rimozione coatta.