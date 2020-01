Lavori sulle strade provinciali, Angori: "Per una maggior sicurezza"

Sono partiti nei giorni scorsi una serie di lavori ripristino del manto stradale sulla viabilità provinciale, interventi che proseguiranno per i prossimi tre mesi, comportando alcune modifiche alla viabilità, come l’istituzione di limitazioni di velocità e il transito a senso unico alternato. E' il presidente della Provincia Massimiliano Angori ad annunciare le lavorazioni che saranno realizzate a chiusura di interventi che i concessionari di pubblici servizi hanno effettuato negli anni 2018 e 2019 sulle strade di competenza della Provincia di Pisa. “Si tratta di lavorazioni importanti che possono arrecare alcuni disagi ai cittadini per le modifiche alla viabilità, ma che serviranno ad aumentare la sicurezza su strada attraverso un'opera di accurata manutenzione” sottolinea il presidente.

Gli interventi si rendono necessari per ripristinare il manto bituminoso provvisorio (binder, ndr) che viene realizzato al termine dei lavori di scavo per la posa dei sottoservizi. Gli interventi, a cura delle stesse società, consistono nella fresatura del binder, nella posa di una membrana impermeabilizzante e un nuovo tappeto di usura di circa 4 cm, il cosiddetto tappetino.“Grazie ad un importante e capillare lavoro, da sempre portato avanti da parte dei nostri uffici tecnici, di verifica e monitoraggio delle concessioni rilasciate nel corso del biennio 2018/2019 ed a un sistema di rilevamento dei cantieri stradali, siamo in grado di programmare con maggiore sistematicità tutti gli interventi di ripristino delle asfaltature da parte delle società di pubblici servizi; siamo perciò in grado di far fronte con efficienza ad una delle nostre più importanti competenze, ovvero la manutenzione delle strade provinciali” conclude il presidente Angori.

Vediamo nel dettaglio le zone di intervento su cui insisteranno anche le specifiche ordinanze con le modifiche alla viabilità (n. 5 del 17/1/2020; n. 7 del 21/1/2020; n.10 del 27/1/2020):