Lavori in superstrada, due corsie in meno: "Traffico fortemente rallentato"

Si avvicina l'ora X per l'inizio dei lavori lungo la superstrada Fi-Pi-Li che sarà inoltre prossimamente interessata, come annunciato ieri dalla Regione Toscana, da un maxi-intervento da 26 milioni di euro che riguarderà la risistemazione di alcuni tratti.



Intanto lunedì 27 maggio al via il cantiere, annunciato nelle scorse settimane, tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino, su ambedue i sensi di marcia. Dovranno essere eseguiti lavori strutturali, come il rifacimento delle barriere spartitraffico, dell’asfalto e della segnaletica, che miglioreranno la sicurezza dei numerosi conducenti di veicoli che, ogni giorno, percorrono la superstrada.

I lavori dureranno circa 8 mesi, interesseranno circa 5 chilometri e limiteranno notevolmente il transito dei veicoli, che potranno percorrere solo una sola corsia per ogni senso di marcia.

Pertanto, come spiega la Polizia Stradale, "il traffico sarà fortemente rallentato, soprattutto nelle ore di punta, e gli spostamenti a bordo di veicoli saranno difficoltosi; i disagi riguarderanno, in particolare, i viaggiatori in transito tra l’uscita di Lastra a Signa e l’uscita di Empoli Centro sulla FI-PI-LI, in entrambe le direzioni, ove potrebbero essere attuate deviazioni del traffico; sarà meglio percorrere in alternativa, soprattutto nelle ore di punta, l’A/11 (Firenze-Mare), evitando così la S.G.C. specialmente nel tratto tra Empoli Centro e lo svincolo per l’A/1 (casello di Scandicci), in entrambe le direzioni; per andare verso il centro di Firenze, provenendo dall’autostrada A/1, si consiglia di raggiungere il parcheggio scambiatore di Villa Costanza e di utilizzare la tramvia".

I pannelli a messaggio variabile lungo la Fi-Pi-Li aggiorneranno gli automobilisti delle modifiche alla viabilità lungo la grande arteria di comunicazione.