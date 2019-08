Biblioteca comunale Sms: affidati i lavori per il ripristino della terrazza

Versa nel degrado e da oltre un anno è inaccessibile per motivi di sicurezza relativi al dissesto della pavimentazione. Una situazione che presto potrebbe però essere risolta. Il Comune di Pisa, nei giorni scorsi, ha affidato i lavori di realizzazione di una nuova pavimentazione della terrazza della biblioteca comunale Sms di Pisa. Ad aggiudicarseli, per un importo di circa 14mila euro, la ditta Campaldino Legnami di Vezzosi Srl, con sede ad Arezzo.

La biblioteca comunale, realizzata nel 2012, dispone all'ultimo piano di una terrazza in legno. "Per gli anni trascorsi e per l’usura - si legge nella relazione che accompagna la determina di affidamento dei lavori - il tavolato superficiale presenta diverse zone di marcescenza". Per ripristinare le condizioni di sicurezza minime e rendere di nuovo fruibile la terrazza è quindi necessario "la realizzazione di una nuova pavimentazione in legno".

Una situazione più volte denunciata sia dall'associazione Amici della SMS Biblio Pisa che dal Sindacato Generale di Base con quest'ultimo che, oltre alla vicenda della terrazza, aveva evidenziato altre criticità legate "all'assenza di personale" e "alla gestione della residenza dei giovani artisti". "Problematiche - spiegano dal sindacato - che abbiamo segnalato nel luglio del 2018. Da allora non abbiamo avuto nessun tipo di risposta da parte dell'amministrazione". Ora la notizia che presto partiranno i lavori di ripristino della terrazza. "Si è perso un anno di tempo - conclude Sgb - facendo passare i mesi primaverili ed estivi che sarebbero stati quelli in cui la terrazza sarebbe stata utilizzata maggiormente".