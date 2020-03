San Giuliano Terme: 70mila euro per il tetto della scuola primaria di Mezzana

La scuola primaria 'Mameli' di Mezzana, nel Comune di San Giuliano Terme, vedrà presto lavori al tetto per 70mila euro. E' infatti nella fase di aggiudicazione definitiva la gara per il rifacimento della copertura dell'edificio, al fine di eliminare le infiltrazioni.

"Un'opera importante per la sicurezza e la qualità della vita degli studenti - fanno sapere il sindaco Sergio Di Maio e l'assessore all'istruzione Lara Ceccarelli - qualche settimana fa avevamo confermato i passi avanti per questo intervento molto atteso. Adesso ci siamo: la fase di aggiudicazione definitiva della gara ci consente di programmare l'inizio dei lavori per sistemare definitivamente la scuola: saranno eliminati i problemi di infiltrazione e di conseguenza messa in sicurezza la scuola. Ogni euro speso nella scuola, vale doppio. Diamo seguito alle nostre molteplici dichiarazioni di intenti in campagna elettorale: la scuola al primo posto per distacco".

I lavori

Sarà effettuata la sostituzione del manto di tegole marsigliesi, con la realizzazione di una soletta in calcestruzzo armata con rete elettrosaldata, che in definitiva creerà una superficie piana su cui saldare una membrana impermeabilizzante. La posa del nuovo manto completerà le lavorazioni migliorando notevolmente le caratteristiche dell'intera copertura. Nella parte di edificio destinata a disimpegno e spogliatoi saranno realizzati lavori per limitare le possibilità di ostruzione dei discendenti e per agevolare il deflusso delle acque dalla copertura al terreno.

In particolare, l'attuale copertura piana del disimpegno verrà eliminata e sostituita con una copertura in lamiera. Sulla copertura piana degli spogliatoi verrà revisionato l'intero canale di raccolta delle acque. Internamente all'edificio, è prevista la raschiatura della verniciatura distaccatasi dal soffitto in metallo del disimpegno e la nuova verniciatura, oltre alla raschiatura della tinteggiatura delle pareti e dei soffitti degli spogliatoi, deteriorate dalle infiltrazioni e la nuova tinteggiatura. Infine, verrà realizzato un sistema anticaduta a norma su tutta la superficie della copertura.

