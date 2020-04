Marina di Pisa: al via un importante intervento sulla condotta idrica

Inizierà la prossima settimana, con l’allestimento del cantiere e con le prime attività di scavo, un importante intervento di Acque SpA sull’acquedotto nel comune di Pisa. Si tratta dei lavori per la sostituzione di quasi 700 metri della condotta idrica passante per via Moriconi a Marina di Pisa, nel tratto compreso tra piazza delle Baleari e piazza Gorgona. L’obiettivo è quello di migliorare il servizio per una parte consistente di utenze ed eliminare il rischio di perdite su un tratto di rete datato e soggetto quindi in passato a frequenti rotture. Per questo, mentre il gestore idrico svolgeva i necessari 'interventi tampone' per risanare i singoli guasti, al contempo, in stretta sinergia con l’amministrazione comunale, era già stata progettata e programmata la sostituzione dell’infrastruttura.

I lavori interesseranno anche una porzione della piazza delle Baleari e un piccolo tratto di via Minorca. Proprio da qui inizieranno le attività, che poi si sposteranno verso sud con il passare delle settimane, fino a sostituire i 680 metri di condotta idrica di via Moriconi. Il progetto comporta un investimento di 380mila euro. Nelle settimane scorse sono terminate le pratiche necessarie per l’inizio delle attività (assegnazione dei lavori all’impresa, richiesta dei permessi, etc.) e ora le operazioni sono pronte a entrare nel vivo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, da lunedì sarà indispensabile istituire alcune modifiche al traffico tra via Moriconi e strade limitrofe, che saranno indicate sul posto con l’opportuna segnaletica: rimarranno in vigore per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori. Nelle fasi in cui le operazioni insisteranno sui punti di intersezione stradale, il traffico sarà regolato dai movieri. Il trasporto pubblico locale attuerà alcune variazioni ai percorsi, in base all’avanzamento dei lavori, informando gli utenti con affissioni a fermate e capolinea. Per non recare disagi al traffico sul litorale in estate, saranno eventualmente presi ulteriori accorgimenti da valutare anche alla luce degli sviluppi della situazione legata al Coronavirus.

L’intervento, compreso il rifacimento di circa un centinaio di allacci privati, dovrebbe chiudersi indicativamente entro ottobre, e garantirà in futuro la drastica riduzione del numero di guasti. Non solo: la nuova condotta avrà un diametro maggiore di quella attuale. Ciò consentirà anche un potenziamento del servizio idrico.