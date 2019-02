Verde pubblico a Pisa: interventi in vari quartieri della città

Cura delle aree verdi, riqualificazione degli arredi urbani, implementazione e manutenzione delle aree fitness. Sono partiti oggi, 4 febbraio, una serie di lavori in diversi quartieri della città: da Marina di Pisa a Don Bosco, da Porta a Lucca a Coltano. Ad annunciarlo l'assessore al Verde pubblico del comune di Pisa, Raffaele Latrofa.

"Una prima dimostrazione - afferma Latrofa - dell’attenzione rivolta a parchi urbani e aree verdi della città, con una particolare considerazione rivolta al litorale, dove realizzeremo una nuova area fitness. Ma non finisce qui: intendiamo valorizzare al massimo il patrimonio delle aree verdi e fitness, attivando un piano di monitoraggio che verifichi lo stato di tutti gli arredi e attrezzi installati, in modo da effettuare una manutenzione costante delle aree".

Il dettaglio degli interventi

Operai a lavoro dunque a partire da lunedì 4 febbraio nell’area di via Don Bosco, presso i Giardini Solarino, per implementare, come richiesto dai fruitori dell’area verde, gli attrezzi per il lavoro muscolare. Nello specifico saranno posizionate quattro postazioni per esercizi su muscolatura superiore ed inferiore, che si vanno ad aggiungere alla panca multipla per gli addominali.

La settimana successiva gli operai si sposteranno presso il Parco La Camilla, a Marina di Pisa, dove sarà installato un percorso fitness posizionando dodici elementi in acciaio inox, per un investimento complessivo di oltre 56 mila euro. A seguire, presso il Parco di via Falcone a Porta a Lucca, sarà posizionata una recinzione lignea sul bordo della strada, per garantire maggiore sicurezza ai bambini del quartiere che utilizzano il Parco dei Salti. Infine è in programma presso il Parco di via Palazzi a Coltano il posizionamento di una nuova struttura ludica per i bambini".