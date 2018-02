Casciavola, lavori per il ripristino dell'illuminazione pubblica: modifiche alla viabilità

Lavori di ripristino della linea elettrica deteriorata dell'illuminazione pubblica a partire da domani, martedì 13 febbraio, e fino a venerdì 16 febbraio compreso, dalle ore 8 alle ore 18, in viale 2 Giugno a Casciavola, all'altezza dell'incrocio con via Brodolini, nel comune di Cascina.



Per consentire l'esecuzione degli interventi, la circolazione stradale sull'incrocio sarà interrotta. Il traffico proveniente da via 2 Giugno lato sud sarà deviato su via Brodolini (lato est e ovest) mentre il traffico proveniente da via 2 Giugno lato nord sarà deviato su via Pastore, via Gobetti, via Novella (eccetto residenti).

Sarà inoltre istituito il divieto di sosta sui quattro rami dell'incrocio sino ad una distanza di 30 metri dall’intersezione stessa.



Appositi cartelli segnaleranno i divieti e le deviazioni sopra indicate. Durante i lavori si potrebbero verificare dei momentanei rallentamenti del traffico.



I lavori sono necessari per ripristinare la linea della pubblica illuminazione in via Buozzi, via Grandi, via Di Vittorio che nei giorni suddetti non saranno illuminate. L'amministrazione comunale si scusa anticipatamente per il disagio

