Migliarino, lavori nella zona industriale: aumenta la videosorveglianza

Proseguono i lavori del primo lotto degli interventi previsti per la via Traversagna a Migliarino, nel comune di Vecchiano. “Ricordo che l'intero progetto di manutenzione straordinaria della via Traversagna è stato approvato con apposita delibera di Giunta Comunale sul finire del 2017 - precisa il sindaco Massimiliano Angori - l'ipotesi progettuale prevede un intervento da realizzarsi in più step, che sarà orientato non soltanto alla normale ripavimentazione dello strato di usura, ma che vedrà anche l'adozione di misure maggiormente incisive, messe in pratica introducendo nel ciclo dei lavori anche materiali innovativi”.

“Il progetto si svolgerà per step, perseguendo il criterio degli interventi di massima urgenza come prioritari, seguiti da quelli improcrastinabili, per concludere con quelli procrastinabili - afferma l'assessore ai Servizi del Territorio, Michele Nicolini - inoltre, proprio nei prossimi giorni, saranno eseguiti interventi per la sostituzione di guard rail in via Traversagna, via del Beccaccino e via D'Ombra: tali lavori comporteranno delle modifiche alla viabilità, disciplinate con apposita ordinanza dirigenziale. Nello specifico dal 14 al 16 febbraio dalle 8 alle 18 sarà istituito il senso unico alternato, regolato da semaforo, in via Traversagna all'altezza di via del Marzaiolo; dal 14 al 16 febbraio dalle 8 alle 18 sarà messo a punto un restringimento della carreggiata in via del Beccaccino; dal 19 al 23 febbraio dalle 8 alle 18 sarà messo a punto un restringimento della carreggiata in via D'Ombra”.

“Rimanendo in tema di incremento sempre maggiore della sicurezza, colgo l'occasione per sottolineare che nella stessa zona industriale sarà a breve attivo l'impianto di videosorveglianza che vedrà la centrale operativa presso il Comando della Polizia Municipale di Vecchiano. Un impianto che ha previsto l'installazione di otto nuove telecamere, che si sono aggiunte alle nove già presenti, e che è stato il risultato concreto dell'accordo di partenariato sottoscritto nei mesi scorsi tra il Comune e 25 aziende dell'area” conclude il sindaco Angori.