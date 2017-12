Vecchiano, via Traversagna: iniziati i lavori di manutenzione straordinaria

Hanno preso il via nei giorni scorsi i lavori del primo lotto degli interventi previsti per la via Traversagna a Vecchiano. "Ricordo che l'intero progetto di manutenzione straordinaria della - commenta il sindaco Massimiliano Angori - è stato recentemente approvato con apposita delibera di Giunta Comunale. L'ipotesi progettuale prevede un intervento da realizzarsi in più step, che sarà orientato non soltanto alla normale ripavimentazione dello strato di usura, ma che vedrà anche l'adozione di misure maggiormente incisive, messe in pratica introducendo nel ciclo dei lavori anche materiali innovativi".

"La via Traversagna -spiega il sindaco - è caratterizzata da elevati volumi di traffico, anche pesante, vista la prossimità con la zona industriale, inoltre la sua conformazione è costituita da una struttura generale che si configura come piuttosto cedevole in lunghi tratti. Molti gli elementi che hanno condotto ad un intervento di manutenzione come quello previsto dal progetto, la cui attuazione non era ulteriormente procrastinabile. Innanzitutto, vi è da tenere in considerazione la conformazione della strada stessa e del contesto in cui essa è inserita, pesantemente influenzato anche dall’evento alluvionale del Serchio del dicembre 2009 che, in tale zona, ha visto la via Traversagna fare da argine dell’allagamento dell’area fino al lago, per oltre due mesi (dal 25 dicembre 2009 al febbraio 2010, ndr). Infine, il carico di traffico, anche pesante, ha condotto questa viabilità a un rapido deterioramento, e di qui l'esigenza di intervenire in tempi brevi".

"Nello specifico - afferma l'Assessore ai Servizi del Territorio, Michele Nicolini - viene prevista la completa ripavimentazione con strato di usura tradizionale per tutta la sezione stradale e per l’intero sviluppo longitudinale. Ricordiamo che il progetto si svolgerà per step, perseguendo il criterio degli interventi di massima urgenza come prioritari, seguiti da quelli improcrastinabili, per concludere con quelli procrastinabili. L'importo dei primi due lotti del progetto ammonta, rispettivamente, a circa 95mila e 376mila euro". I lavori saranno finanziati, in parte, con le risorse allocate sul bilancio comunale e, in parte, con l'accensione di un apposito mutuo. "Si tratta di un intervento di manutenzione straordinaria fondamentale per il nostro territorio, sia per quanto riguarda la pubblica incolumità, sia per quanto concerne il miglioramento della viabilità a servizio della vicina zona industriale e, in generale, di tutta la nostra comunità", conclude il sindaco Angori.