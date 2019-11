Alla Sapienza arriva il primo Law Career Day: studenti, neolaureati e professionisti legali a raccolta

Sarà una delle prime iniziative settoriali specificatamente dedicate al lavoro il Law Career Day che si terrà mercoledì 6 novembre all'interno del Palazzo della Sapienza di Pisa, che sempre più torna a risplendere come centro e simbolo dell'Università di Pisa e in particolare del settore di Diritto. Con inizio alle ore 10 nell’Aula Magna Nuova si alterneranno gli incontri tra professionisti del settore e studenti e neolaureati in Giurisprudenza. La giornata vedrà al mattino le testimonianze di professionalità d’eccellenza quali quelle della dottoressa Cristina Cofacci, di Leonardo SpA, dell'avvocato Michele De Rosa, di ENI SpA, degli avvocati Andrea Tuninetti e Pasquale Leone, di Clifford Chance, seguite da una sessione di brevi pitch di alcuni degli studi legali più noti e affermati in Italia: BonelliErede, Chiomenti e Legalitax Studio Legale e Tributario. Questi stessi studi effettueranno nel pomeriggio attività di recruiting, attraverso colloqui conoscitivi con gli studenti e i neolaureati che si sono candidati tramite la piattaforma dedicata.

“Il Law Career Day - spiega la professoressa Emanuela Navarretta, direttore del dipartimento di Giurisprudenza - è la prima esperienza di un evento di Job Placement specificamente rivolto agli studenti e ai laureati del dipartimento giuridico pisano. L'incontro e la fase preparatoria che l’ha preceduto devono molto, anzi direi quasi tutto, alle straordinarie capacità organizzative della delegata al Job Placement, la professoressa Michela Passalacqua, e vede il coinvolgimento, insieme a enti e società del territorio, di imprese come ENI e Leonardo S.P.A., di studi legali come lo studio Chiomenti e BonelliErede, che rappresentano un'assoluta eccellenza in ambito giuridico a livello nazionale e internazionale. Si tratta per gli studenti pisani di un’occasione unica, il cui auspicato successo sarà per noi uno stimolo a proseguire in questo percorso di sempre maggiore vicinanza agli studenti non solo nella loro permanenza nell'Ateneo pisano, ma anche nel loro passaggio alla vita lavorativa”.

La giornata terminerà alle 17.30 con un aperitivo insieme a Michele Cerreta, laureato in Giurisprudenza all'Università di Pisa e attualmente Ceo di Pizero Design, che racconterà il suo originale percorso di carriera di imprenditore digitale, testimonianza delle innumerevoli opportunità professionali che si aprono per chi segue un percorso di studi giuridico.

Il Law Career Day è organizzato dall'Unità Career Service dell'Ateneo in collaborazione con il dipartimento di Giurisprudenza.

Informazioni e programma su: www.unipi.it/careerservice