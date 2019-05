Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 25 e il 26 maggio vieni in piazza, scegli anche tu le Erbe Aromatiche di AISM: dai alla ricerca sulla Sclerosi Multipla un nuovo gusto! In circa 500 piazze italiane, verranno fornite informazioni sulla ricerca scientifica e sarà un' occasione per raccogliere fondi che saranno interamente devoluti alla ricerca. A fronte di una donazione di 10 euro, si potrà portare a casa un tris di salvia, rosmarino e timo, un mix di colori, profumi e aromi con cui abbellire gli ambienti domestici o insaporire i piatti! Il tris di aromatiche sarà nelle piazze della provincia di Pisa il 25 e il 26 maggio, ma chi vuole può prenotare le sue piantine anche adesso! Contattateci! Ti aspettiamo qui: * Pisa - Corso Italia e Borgo Stretto (25 e 26 Maggio) * Sabato 25 maggio durante l'evento " Colazione in centro" all'hotel Calamidoro ( Boccaccio) Domenica 26 Maggio * Pontedera piazza Curtatone e Montanara, * La Rotta * Terricciola, * Maxitracce a Ponsacco. VI ASPETTIAMO!!