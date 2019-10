Le mele di AISM tornano in piazza!

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Il 4 5 e 6 ottobre tutti insieme possiamo far fare alla ricerca un grande passo avanti!! 1 diagnosi ogni 3 ore 3.400 casi all'anno 122mila persone in Italia con SM 2 a 1 il rapporto donne/uomini con SM 50% dei diagnosticati ha tra i 20 e i 40 anni La cura definitiva, quella che farà scomparire completamente la sclerosi multipla, non c’è, arriverà solo quando saranno chiari tutti i fattori che la scatenano. Ma oggi la sclerosi multipla in Italia è già un’emergenza sanitaria e sociale: sostieni ora la ricerca di AISM, insieme possiamo trovare una cura risolutiva! Con un contributo di 9 Euro porti a casa un sacchetto di mele buonissime e contribuisci alla ricerca!! Le piazze dove potrai trovarci sono elencate qui sotto: Ti aspettiamo!! - Pisa Borgo Stretto e Corso Italia 4/5/6 Ottobre - Pisa Ikea 5/6 Ottobre - Vecchiano Farmacia Botta 4 Ottobre Bientina Piazza Vittorio Emanuele II° Domenica mattina Calcinaia Bar Pasticceria La Voglia Matta Sabato mattina Calcinaia Piazza Manin (Chiesa) Domenica mattina Capannoli Chiesa S.S. Annunziata Domenica mattina Castelfranco di Sotto Piazza Bertoncini (Chiesa) Domenica mattina Fornacette Farmacia Coletti Sabato mattima e pomeriggio La Rosa Magazzini Mangini Sabato pomeriggio La Rotta Farmacia Fassorra Venerdi mattina Ponsacco Farmakos di Cozzolino Venerdi mattima e pomeriggio Ponsacco Maxi Tracce Domenica pomeriggio Pontedera G.S. Bellaria Sabato pomeriggio e Domenica mattina Pontedera Piazza Curtatone e Montanara Sabato e Domenica mattina e pomeriggio Santa Maria a Monte Via Roma (Chiesa) Domenica mattina Soiana Chiesa San Pietro Apostolo Domenica mattina