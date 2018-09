Le telecamere di Rai 3 passano dal Centro Polivalente San Zeno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Pisa e la sua popolazione anziana sbarcano su RAI 3 all'interno della trasmissione 'Non ho l'età'. Protagonisti dell'episodio di venerdì 14 settembre alle ore 20:20 saranno infatti Giacinto e Adriana, una coppia di anziani residenti a Pisa. A maggio il Centro Polivalente San Zeno è stato contattato dalla redazione giornalistica romana che in tutta Italia raccoglie e trasforma in format televisivi le storie e la quotidianità di uomini e donne che in età ormai avanzata hanno conosciuto nuovamente l'amore.

Una parte delle riprese televisive è quindi avvenuta proprio al Centro di via San Zeno durante un pomeriggio di tombola. "Negli anni non sono state poche le storie sentimentali che hanno coinvolto i nostri anziani - raccontano dal Comitato UISP che gestisce il Centro sociale. Del resto innamorarsi, amarsi e, sempre più spesso, persino sposarsi dopo i settant’anni non è più un tabù. In Italia l’amore nella terza età rappresenta un fenomeno sociale nuovo e inedito, straordinario e senza precedenti, che si va diffondendo da nord al sud, nelle grandi città e nei piccoli paesi, attraversando tutti i ceti sociali, con numeri in costante crescita."

La terza età, oggi, è una fase di vita con contenuti e finalità proprie e non è più vissuta come un tratto declinante e terminale del ciclo della vita. Al contrario, è un momento in cui è possibile realizzare la propria soggettività con attività, interessi e nuovi progetti individuali. Vite piene, coinvolgenti, aperte a nuove relazioni e, perché no, anche all'amore. Attività ricreative ed aggregative che costituiscono il cuore pulsante del progetto sociale pensato dalla Società della Salute pisana nel Centro Polivalente.