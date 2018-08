Marina di Pisa: pesca 'da record' al Fortuna Beach

Una Leccia del peso di circa 13 chili. Questo il bottino del pescatore Sergio Bertola, che questa mattina, domenica 12 agosto, ha sentito tirare la loro canna da pesca da una forza di notevole intensità. Il tutto è avvenunto al Fortuna Beach, a Marina di Pisa.

L'operazione del pescatore ha attirato la curiosità di decine di persone, che si sono riversate sugli scogli per assistere a questo insolito avvenimento. Dopo 25 minuti di resistenza, il pesce si è arreso al combattimento ed è stato estratto dall'acqua. Immancabili le foto di rito con il 'trofeo', poi l'animale è stato rimesso in libertà.

Si tratta di un pesce predatore che si può trovare in tutto il Mediterraneo e nell’Atlantico Orientale: un esemplare non facile da pescare, sia per la furbizia che lo spinge a rifiutare un'esca imperfettamente presentata, sia per la poderosa reazione che mette a dura prova pescatore e attrezzatura.

