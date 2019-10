Lectio Magistralis di Roberto Esposito della Normale al Parlamento Europeo

Roberto Esposito, professore ordinario di Filosofia Teoretica presso la Scuola Normale Superiore, è stato invitato dal Parlamento Europeo mercoledì 9 ottobre alle 18.30 a tenere una lectio magistralis. Filosofo di fama internazionale, è stato ospite delle più prestigiose università europee e americane ed è ritenuto voce di riferimento nella riflessione teorica di ambito politico.

Negli ultimi anni si è occupato dei problemi che riguardano l’Europa contemporanea. In quest’occasione interverrà sull’urgenza di riportare il pensiero filosofico al centro del dibattito sull’Unione Europea come soggetto politico, in conclusione dell’iniziativa 'Adotta un Filosofo' organizzata dalla Fondazione Campania dei Festival.

Saranno alla lectio del prof. Esposito David Sassoli (Presidente del Parlamento Europeo), Andrea Cozzolino (deputato europeo del Partito Democratico) e Giulio Goria (Ricercatore presso l’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano).