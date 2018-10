Legionella: colpito un 43enne di San Miniato

Un caso di legionella è stato diagnosticato all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Si tratta di un paziente di 43 anni di San Miniato, ricoverato dal 2 ottobre nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata.

L'Unità funzionale Igiene e Sanità pubblica di Empoli sta effettuando l'indagine dalla quale per il momento non è emersa la frequenza di ambienti quali strutture recettive, palestre, piscine, terme od altre attività che possono comportare particolari rischi. L’Unità funzionale continua comunque ad effettuare campionamenti di acqua in alcuni luoghi frequentati dal paziente.

La legionellosi viene normalmente acquisita per via respiratoria mediante inalazione, aspirazione o microaspirazione di aerosol contenente legionella. Le goccioline si possono formare sia spruzzando l’acqua che facendo gorgogliare aria in essa, o per impatto su superfici solide. Non è mai stata dimostrata la trasmissione interumana della malattia.