Sospetta lettera all'antrace per la Municipale di Pontedera: allarme alle poste di Calenzano

Esce della polvere da un pacco e scattata la procedura antiterrorismo. E' successo la sera di ieri 11 aprile, come scrive FirenzeToday, negli uffici postali di Calenzano, con coinvolti 6 operatori che sono stati ricoverati all’ospedale Careggi per accertamenti. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.

Le condizioni di salute dei lavoratori sono buone, ma si attendono per precauzione i risultati definitivi degli accertamenti sulla sostanza fuoriuscita. Le prime analisi avrebbero dato esito negativo, ma intanto i dipendenti delle poste rimangono sotto osservazione come previsto dalla procedura e proseguiranno la profilassi.

La busta era diretta alla Polizia Municipale di Pontedera. Negli ultimi mesi ci sono stati numerosi episodi analoghi in tutta Italia: in tutti i casi non si trattava di antrace ma di banale intonaco grattato dai muri.