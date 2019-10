Ospedale di Cisanello: "Neurochirurgia, reparto di eccellenza"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dell'avvocato Lugi Pace con la quale il professionista ringrazia il Reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Cisanello di Pisa.

"Vorrei tributare al reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale Cisanello di Pisa, al dott. Gaetano Liberti ed a tutto il suo staff, nonché al prof. Emanuele Cigna, un encomio solenne in merito ad un intervento chirurgico di sostituzione della protesi cranica eseguito su mia moglie, il 18 ottobre 2019. Premetto che mia moglie aveva subito un intervento alquanto complesso e delicato già nel mese di ottobre 2013, a seguito del quale Ie era stata asportata una porzione di cranio poi sostituita con una retina in titanio".

"Nel novembre 2018 si è ritenuto necessario eseguire un intervento di cranioplastica con l'inserimento di un custom bond. L'intervento é stato eseguito presso lo stesso reparto di Neurochirurgia il 29 aprile 2019, ma sono sorte svariate complicanze. La situazione, complessa e seria, è stata presa in carico dal dott. Liberti che, constatata la pericolosità della situazione, ha deciso di agire tempestivamente. La visita ospedaliera con il dott. Liberti e con il prof. Cigna é avvenuta il 3 ottobre 2019 e un nuovo intervento è stato da loro effettuato il successivo 18 ottobre".

"A seguito delI'intervento mia moglie è stata dimessa dopo qualche giorno di degenza, dopo una importante terapia antibiotica. Le sue condizioni di salute sono apparse subito ottimali e ha ripreso la sua vita normale. Va detto che anche il personale medico ed infermieristico del reparto si è occupato con competenza e dedizione alle cure fisiche e non solo di mia moglie. Un grazie di cuore a tutto lo staff per le eccelse capacità professionali ed umane dimostrate: segnalo il loro operato come una vera eccellenza nel campo".