Sociale: tornano con l'ottava edizione le 'Letture in Hospice'

Anche quest’anno, all’Hospice di Pisa, il 5 ottobre a partire dalle 15, si svolgerà l’ottava edizione di 'Letture in Hospice', un progetto dell'associazione AsteroideA nato in collaborazione con la Fondazione Arpa nell'anno scolastico 2012/ 2013. Due novità importanti caratterizzano la manifestazione: il premio 'Lorenzo Malacarne' e per la prima volta la presenza di Scholas Occurentes, organizzazione internazionale di diritto pontificio creata da Papa Francesco.

L'evento è unico in Italia perché sostenuto dall'intera rete delle scuole secondarie di secondo grado della città e perché permette ai pazienti, ricoverati nella struttura di via Garibaldi, di sentirsi ancora parte della comunità cittadina e, non ultimo perché permette ai giovani di fare una scoperta assai importante: la lettura è un bene prezioso in tutte le fasi della vita.

Il programma della giornata prevede la presentazione dell'attività dell'associazione da parte di Rosanna Prato, Chiara Zanobini e Angela Gioia. Il pomeriggio continuerà con la lettura, da parte degli studenti, di alcuni aforismi sul tema del viaggio, che saranno intervallati da piccoli stacchi musicali. La storia di Lorenzo Malacarne sarà raccontata dalla sua insegnante, Lucia Bacci, responsabile del Progetto Libri Stellati. Infine, la signora Benedetta, madre di Lorenzo, assieme ai docenti referenti di AsteroideA, estrarrà il nominativo delle scuole per conferirgli un premio messo in palio dalla famiglia Malacarne.