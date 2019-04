Letture in Hospice: prosegue il progetto nella struttura di via Garibaldi

Anche quest'anno l'Hospice di Pisa ospita il progetto dell'associazione Asteroidea 'Letture in Hospice' ideato per il triennio degli istituti di superiori di Pisa. Nei primi tre mesi del 2019 hanno già partecipato il liceo Dini, presentato dalla prof. Francesca Luppichini, l'istituto Matteotti guidato dalla prof.ssa Silvia Pagnin e gli alunni dell'istituto Fascetti di Pisa guidati dalla professoressa Rosa Bitonti.

Favorire l’uso della letteratura non solo tramite la componente razionale, ma attraverso l’emozione e l’azione diretta, mettendone in evidenza il forte potere comunicativo è uno degli obiettivi del progetto che ha anche uno scopo educativo perché promuove, nei giovani, la cultura del dono del proprio tempo, delle proprie emozioni, delle proprie capacità o debolezze in modo gratuito, finalizzandoli alla ricerca del bene e del miglioramento comune. Inoltre, cimentarsi con la lettura dei testi può sviluppare talenti o attitudini non sempre evidenziate in ambito scolastico. Infine, un punto cardine è lo sviluppo della consapevolezza del valore della vita in ogni sua fase.

Per creare un contesto ancor più accogliente e sereno, la lettura è accompagnata dai brani eseguiti dagli allievi, della scuola di musica Il Pentagramma. Un supporto molto importante lo fornisce la presenza della psicologa, Simona Cotroneo, che ad ogni incontro raccoglie emozioni e pensieri dei ragazzi.