E' Natale anche a bordo degli autobus: lettori in rosso animano i viaggi

Aria di festa a bordo degli autobus nella città della Torre. Anche quest'anno infatti l'associazione 'Il gabbiano', insieme al Circolo LaAV di Pisa, e grazie alla collaborazione con CTT Nord, invade con i suoi lettori e lettrici i mezzi pubblici del centro, per strappare un sorriso, generare stupore, spezzare la routine quotidiana.

Un'iniziativa che negli anni precedenti ha già riscosso un grande successo, e che, a quanto pare, gli stessi passeggeri hanno apprezzato.

CTT Nord intende in questo modo augurare a tutti i suoi utenti un sereno Natale, offrendo loro un momento di svago e convivialità durante le corse dei bus del centro, alle fermate degli autobus, quando, tra un'attesa e una telefonata, si ascolta volentieri un lettore o una lettrice 'di rosso vestita', che ci racconta che lo spirito del Natale sta nel sorridersi, nel tendere una mano, nell'uscire dall'isolamento e dalla paura di chi è altro da noi: “Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi” (Canto di Natale, Charles Dickens).



Le letture a bordo sono iniziate la scorsa settimana e proseguiranno nei giorni 18, 19, 21 e 23 dicembre.