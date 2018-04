Progetto SuperAbile: giornate nella natura a lezione di parapendio

Importante collaborazione tra la Paim Cooperativa Sociale e il Fly Park - Scuola di Volo di San Giuliano Terme. Nell'ambito del progetto SuperAbile è infatti in partenza un'attività di volo libero con il parapendio a stretto contatto con la natura e i suoi elementi, un'attività basata come primo elemento proprio sul rispetto dell'ambiente.

Il progetto ha come obiettivo l’integrazione delle persone diversamente abili, allo scopo di garantire a tutti pari opportunità, o più semplicemente di godere della bellezza e dello spettacolo che il volo libero può dare, in un contesto di reciproco rispetto senza divisione di condizioni personali o di stato.

I tecnici di Fly Park collaboreranno insieme agli operatori, terapisti ed educatori professionali che gestiscono le persone diversamente abili, per divulgare e promuovere l’attività di volo e l’accoglienza in decollo per promuovere così occasioni di autonomia e socializzazione in relazione alle proprie capacità e possibilità.

Come primo incontro, Paim ha programmato un'uscita il prossimo 21 aprile presso il campo di volo per una conoscenza ed un avvicinamento al volo, selezionando 16 bambini e ragazzi dai 9 ai 18 anni, tra i 70 complessivi del Progetto SuperAbile, divisi in due gruppi.

Il primo gruppo si recherà al campo 'basso', dove potrà fare esperienza della dimostrazione del montaggio e della prova di gonfiaggio delle vele e delle attrezzature da parte dei tecnici di volo. All’arrivo del secondo gruppo, il primo si sposterà verso il campo 'alto' dove potranno assistere alle partenze dei parapendii, fare merenda e svolgere una piccola attività di restituzione dell’esperienza vissuta, guidata dagli educatori. La stessa cosa avverrà per il secondo gruppo una volta terminata la dimostrazione al campo 'basso'.