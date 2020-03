Lezioni ai più piccoli sull'uso consapevole di computer e internet

Ogni sabato fino al 18 aprile, i canali social YouTube e Facebook del Consiglio Nazionale delle Ricerche ospiteranno i cartoni animati della serie 'Navighiamo sicuri con il Prof. Ittì' della Ludoteca di Registro .it, progetto nato per diffondere la cultura di internet ai più giovani e nativi digitali. L’idea di questa serie animata è di Registro .it, che ha sede presso l’Istituto di Informatica e Telematica dell’Area della ricerca del Cnr di Pisa, che assegna e gestisce da oltre trent’anni anni i domini a targa italiana.

Nella serie si affrontano tematiche legate alla sicurezza informatica e navigazione sicura sul web. Seguendo le avventure dei protagonisti Marco, Sofia e il Prof. Ittì, i bambini riflettono sui rischi e sui comportamenti corretti per superarli. "In questo momento emergenziale e di doverosa permanenza a casa, si può cogliere l’opportunità di insegnare l’uso consapevole di internet ai più piccoli; il tutto divertendosi", ha spiegato Marco Conti, direttore dello Iit-Cnr e responsabile di Registro .it.

Questo il programma della serie:

28/03. Episodio1: 'I social network'. Vuoi pubblicare una foto ma non sai se è giusto farlo. In questo caso il prof. Ittì, Ms. Social e l’amico a quattro zampe Zuck, hanno ottimi suggerimenti per te.

04/04. Episodio 2: 'Tutti pazzi per il computer'. Smetti di giocare, stai troppo tempo al computer. Chi non si è sentito dire questa frase? Ma qual è il tempo giusto da dedicare ai videogiochi? In questo cartone, il Prof. Ittì prova a rispondere con l’aiuto di Mr. Game, sportivo appassionato di videogiochi.

11/04. Episodio 3: 'Studiare online'. Studiare e fare ricerche su Internet è molto semplice, si trovano infinite informazioni. Ma sono tutte corrette? In questo episodio, il Prof. Ittì ci spiega come riconoscere le fonti attendibili online.

18/04. Episodio 4: 'Il diritto d’autore'. Tutti condividiamo sui social testi, immagini, foto, video, audio. Ma possiamo farlo liberamente senza violare la legge? Il Prof. Ittì e la “Signora d’Autore” in questo episodio ci danno alcuni preziosi consigli per non violare il diritto d’autore.

Vai al canale Youtube o la pagina Facebook.