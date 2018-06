Liberalizzazioni all'aeroporto, il sindacato: "Vogliamo garanzie per i lavoratori"

Presidio dei lavoratori e del Sindacato Generale di Base ieri, 15 giugno, all'aeroporto Galilei. Motivo dell'azione il richiamo alle istituzioni per un controllo e intervento sulla tutela dei lavoratori nei processi di liberalizzazione, in primis nel settore dei servizi a terra (handling), cioè facchinaggio, smistamento bagagli, pulizie.

Un settore spiegano dal sindacato "dove lavorano numerosi stagionali o part-time, in quei sei mesi dove l'attività è più intensa. Temiamo il moltiplicarsi di aziende, sia costituite ex novo che magari organizzate da stesse compagnie aeree. Un frazionamento in cui a pagare alla fine saranno i lavoratori, con sempre meno diritti e meno rispettati".

Gli addetti ai lavori sono circa un centinaio. "Il pericolo - continua Sgb - è che con le riorganizzazioni possano poi ridursi le ore lavoro, fino veri e propri licenziamenti. Servono quindi garanzie specifiche a tutela dei lavoratori da parte di Toscana Aeroporti, Enac, Regione e Comune di Pisa". Un primo intervento importante, in quanto nel contesto nazionale "numerose sentenze, che ormai fanno giurisprudenza, vedono nei cambi di appalto perdita di posti di lavoro e di ore per salvaguardare solo gli interessi aziendali".