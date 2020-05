Licenziamenti per le addette alle pulizie dell'Aerobrigata, Cobas: "Siano ritirati"

In bilico la situazione lavorativa per 18 signore che giornalmente di occupano della pulizia degli uffici e di tutti gli ambienti della 46ª Brigata Aerea presso l'aeroporto militare di Pisa. A denunciare la situazione è Sandro Giacomelli dei Cobas.

"Il servizio pulizie all'aeroporto militare è in appalto, come avviene anche in altri siti militari. L'appalto scade il prossimo 31 maggio, tra 10 giorni - spiega Giacomelli - la Pilò srl, che ha assunto le 18 lavoratrici a Pisa, ha pensato di licenziarle in previsione del cambio appalto. Il paradosso che ci ha costretto a rendere noto questo fatto è che il nuovo appalto non è ancora stato assegnato ad alcuna azienda".

"Siamo preoccupati per questo gravissimo 'freno' burocratico che al momento non pare avere una soluzione immediata, mentre a nostro avviso le 18 lavoratrici non possono ancora essere 'liquidate” senza che prima esista un nuovo assegnatario - sottolinea Giacomelli - vogliamo anche ricordare che le spese delle pulizie dell’aeroporto militare sono continuamente sottoposte a tagli che riducono gli orari di lavoro e di conseguenza le buste paga con salari da fame, visto che tutti i contratti sono part time e con un contratto nazionale scaduto da 9 anni".

"Chiediamo dunque di ritirare immediatamente le lettere di licenziamento perché non esistono i presupposti di un avvicendamento; questo, in un appalto militare, è da considerarsi molto grave. Chi, a livello nazionale, ha delle responsabilità, faccia ritirare subito i licenziamenti, la procedura non può continuare senza che l’ente appaltante abbia davvero assegnato ad un nuovo appaltatore" conclude Giacomelli in rappresentanza dei Cobas Pisa.