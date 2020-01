Galilei, cambio di appalto nel bar/ristorante: "Undici persone a rischio licenziamento"

Undici persone a rischio licenziamento. E' quanto denunciano i sindacati Filcams-Cgil e Sgb. La vicenda riguarda il bar, caffetteria e ristorante che si trova nei pressi dell'area arrivi dell'aeroporto 'G. Galilei'.

"Il 27 gennaio - scrive in una nota la Filcams Cgil di Pisa - l'azienda che lascerà i locali, la Fabbro Spa, ha avuto comunicazione da Toscana Aeroporti che non si era aggiudicata la subconcessione dell'attività e che al loro posto sarebbe subentrata l'azienda Fattorie Garofalo Società Cooperativa Agricola. Ad oggi l'azienda dice di non aver avuto nessuna comunicazione formale da parte di Toscana Aeroporti e che quindi non ha titolarità per trattare del personale, si rende comunque disponibile ad un incontro in data da definire. Nel frattempo la Fabbro Spa ha fatto partire le lettere di licenziamento a decorrere da oggi, 31 gennaio. Riteniamo che i lavoratori debbano essere assunti dalla cooperativa che gestirà il servizio e chiediamo a Toscana Aeroporti un'assunzione di responsabilità per ottenere la salvaguardia del lavoro".

Sulla vicenda interviene anche il Sindacato Generale di Base che chiede un intervento del Prefetto: "Ancora una volta - scrive Sgb in una nota - denunciamo la scarsa attenzione di Toscana Aeroporti verso i lavoratori degli appalti. Nei mesi scorsi la società ha bandito una manifestazione di interesse per la subconcessione di questa area. Nella subconcessione trovano ampio spazio le linee guida relative al progetto e realizzazione del locale ma le clausole a tutela della forza lavoro sono cadute nel dimenticatoio. La normativa sui cambi appalto per altro è assai debole, si tutelano genericamente i livelli occupazionali ma non esiste il diritto al passaggio automatico e in nome dell'autonomia della impresa può anche accadere che non siano conservati tutti i posti di lavoro e i contratti in essere. Ma un committente solido come Toscana aeroporti dovrebbe prevedere alcune tutele collettive, ad esempio la continuità del rapporto di lavoro e premiare, in fase di aggiudicazione, il progetto e l'offerta più attenta alla salvaguardia dei posti di lavoro".