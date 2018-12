Farmigea: confermati gli investimenti su Pisa, chiuderà invece il ramo commerciale

Lo stabilimento Farmigea Spa rafforzerà le sue produzioni a Pisa ma chiuderà il ramo dedicato al commerciale per affidarlo a terzi. E' questo l'esito della riunione convocata questa mattina, venerdì 7 dicembre, a Pisa dal consigliere del presidente Rossi per il lavoro, Gianfranco Simoncini, e a cui hanno partecipato i rappresentanti dei lavoratori, i sindacati di categoria, la Confindustria e i vertici dell'azienda.

Nel corso dell'incontro la proprietà di Farmigea ha riconfermato la volontà di investire sullo stabilimento pisano (dove lavorano 150 addetti) anche attraverso il rinnovo del parco macchine e si è resa disponibile su questo terreno a un confronto continuo e periodico con le organizzazioni sindacali. L'azienda ha però anche ribadito la decisione di chiudere la società commerciale (Farmigea srl) dal prossimo 1 gennaio 2019 e di affidarsi a una rete terza. Sono 61 in tutta Italia i dipendenti di questa società (in gran parte informatori medici), ma l'azienda avrebbe anche evidenziato di aver ricevuto già 15 lettere di dimissioni e di aver appreso che alcuni altri lavoratori avrebbero già trovato un nuovo lavoro.

"L'auspicio - afferma in una nota Simoncini - è che nell'incontro tra le parti sull'azienda commerciale, in programma lunedì 10 dicembre presso l'agenzia regionale per l'impiego, e in quelli successivi, si possa arrivare a un punto di equilibrio per giungere a un accordo che possa essere accettabile per entrambe le parti".